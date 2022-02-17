17.02.2022 16:30 Виталий Хиневич

В Харькове задержали членов бандитской группировки

Злоумышленники "специализировались" на квартирных кражах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что в банду входило шесть человек, выходцы из других стран и жители разных областей Украины. Большинство злоумышленников были ранее судимы, за различные преступления, в том числе и кражи.

16 февраля, полицейские задержали троих членов преступной группы. Ранее в ноябре 2021 года, были задержаны еще трое их сообщников, после того, как они совершили квартирную кражу.

Подобрав ключ к входной двери, злоумышленники проникли в квартиру по проспекту Гагарина и похитили имущество.

В ходе проведения следственных действий, была установлена причастность к совершению девяти квартирных краж на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской области.

Пятерым подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще одному участнику мера пресечения будет избираться 18 февраля. Если вину злоумышленников докажут им может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове двое мужчин ограбили квартиру. Мужчины подобрали ключи от квартиры и совершили кражу имущества из нее. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 29 и 31-летние мужчины, которые были ранее судимы, могут быть причастны к ограблению.