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17.02.2022  16:30   Виталий Хиневич

В Харькове задержали членов бандитской группировки

Злоумышленники "специализировались" на квартирных кражах.

Кража
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что в банду входило шесть человек, выходцы из других стран и жители разных областей Украины. Большинство злоумышленников были ранее судимы, за различные преступления, в том числе и кражи.
 
16 февраля, полицейские задержали троих членов преступной группы. Ранее в ноябре 2021 года, были задержаны еще трое их сообщников, после того, как они совершили квартирную кражу.
Подобрав ключ к входной двери, злоумышленники проникли в квартиру по проспекту Гагарина и похитили имущество.
 
В ходе проведения следственных действий, была установлена причастность к совершению девяти квартирных краж на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской области.
 
Кража
 
Пятерым подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще одному участнику мера пресечения  будет избираться 18 февраля. Если вину злоумышленников докажут им может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.
 
Напомним, в Харькове двое мужчин ограбили квартиру. Мужчины подобрали ключи от квартиры и совершили кражу имущества из нее. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 29 и 31-летние мужчины, которые были ранее судимы, могут быть причастны к ограблению.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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