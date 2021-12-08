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08.12.2021  15:50   Виталий Хиневич

Представлялись менеджерами банка: в Харькове накрыли мошеннический колл-центр (видео)

Злоумышленники входили в доверие к людям и выманивали у них денежные средства.

В Харькове накрыли мошеннический колл-центр
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что в сентябре текущего года правоохранители получили информацию о незаконной деятельности граждан, которые выдавали себя за сотрудников финансовых учреждений, совершали звонки клиентам и, входя в доверие, получали персональные данные.
 
При помощи полученной информации мошенники через банковские мобильные приложения получали доступ к управлению банковским счетом потерпевших.
 
7 декабря 2021 года полицейские провели 5 санкционированных обысков по адресам, где находились офисы злоумышленников. По результатам обысков была изъята компьютерная техника, теневая документация, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.
 
 
Кроме этого, были установлены личности 13 работников колл-центра, с которыми проводятся следственные действия.
 
На основании принятых мер трем организаторам преступной схемы сообщили о подозрении согласно  части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.
 

Напомним, сотрудники Киберполиции Запорожья совместно с Министерством цифровой трансформации Украины разоблачили 21-летнего жителя Запорожской области, который создал фейковую копию приложения "Дія".
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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