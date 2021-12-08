08.12.2021 15:50 Виталий Хиневич

Представлялись менеджерами банка: в Харькове накрыли мошеннический колл-центр (видео)

Злоумышленники входили в доверие к людям и выманивали у них денежные средства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что в сентябре текущего года правоохранители получили информацию о незаконной деятельности граждан, которые выдавали себя за сотрудников финансовых учреждений, совершали звонки клиентам и, входя в доверие, получали персональные данные.

При помощи полученной информации мошенники через банковские мобильные приложения получали доступ к управлению банковским счетом потерпевших.

7 декабря 2021 года полицейские провели 5 санкционированных обысков по адресам, где находились офисы злоумышленников. По результатам обысков была изъята компьютерная техника, теневая документация, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

Кроме этого, были установлены личности 13 работников колл-центра, с которыми проводятся следственные действия.

На основании принятых мер трем организаторам преступной схемы сообщили о подозрении согласно части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

Напомним, сотрудники Киберполиции Запорожья совместно с Министерством цифровой трансформации Украины разоблачили 21-летнего жителя Запорожской области, который создал фейковую копию приложения "Дія".