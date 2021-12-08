08.12.2021 15:27 Анжелика Демидова

Качество горячей воды в Харькове: где ожидать улучшений (фото)

"Харьковские тепловые сети" решили провести масштабную реконструкцию тепловых пунктов, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, который побывал на одном из таких объектов. где работы уже завершились.



РЕДПОСТ

Центральный тепловой пункт ( ЦТП ) Индустриального филиала "ХТС", который обеспечивает теплом и горячей водой 35 жилых домов, 2 школы и 1 детсад. Чтобы улучшить качество подаваемых потребителям услуг здесь была проведена масштабная реконструкция, вместо старого изношенного оборудования установлены новые теплообменники и насосы. .

"Оборудование, которое мы заменили, отслужило более 20 лет, оно износилось и уже морально устарело. Поэтому и была выполнена замена теплообменников и насосного оборудования. Это позволит нам, во-первых, улучшить качество горячего водоснабжения, во-вторых, наше предприятие получит экономию за счёт того, что мы будем меньше перекачивать теплоносителя на нагрев горячей воды в течение", - отметил Сергей Мельниченко, начальник управления по эксплупатации КП "ХТС".

Потребители, уверяет Сергей Мельниченко, практически не ощутили перебоев с подачей воды, потому что специалисты сначала установили новое оборудование, а потом буквально за несколько часов переподключились.

В планах "ХТС" провести реконструкцию 26 центральных и индивидуальных тепловых пунктов во всех районах города, в частности заменить 52 теплообменника, так как они давно выработали свой срок эксплуатации и требуют срочной замены. Деньги на проведение этих работ выделены из городского бюджета в размере 30 млн. гривен.

В настоящее время реконструкция ведётся на ЦТП в Московском районе, по адресу ул.Гвардейцев Широненцев,27 А и ул.Металлиста, 12. А ближайшее время тепловики приступят к работам на ЦТП в Основянском районе по ул.Гимназическая набережная,18 и ул.Кооперативная,2, а также в Новобаварском районк в ЦТП, расположенном на ул.Юрия Пращука,4.

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