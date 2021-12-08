08.12.2021 16:15

В Харькове построят еще одну локацию для игр и спорта (фото)

Харьковские дворы продолжают благоустраивать и создавать там новые локации для отдыха горожан.





8 декабря Харьковский городской голова Игорь Терехов ознакомился с ходом работ на Салтовском жилом массиве, сообщает 8 декабря Харьковский городской голова Игорь Терехов ознакомился с ходом работ на Салтовском жилом массиве, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт городского совета.

По просьбам жильцов в районе домов по ул. Героев Труда, 37-д отремонтировали внутриквартальную дорогу и тротуары, а возле дома по ул. Героев Труда, 37 – такие же виды работ планируют завершить до конца года. Также в доме по ул. Героев Труда, 33-е отремонтировали все подъезды с заменой окон.

Кроме того, в микрорайоне построят новую большую локацию для игр и спорта. Как сообщил начальник управления экологии и благоустройства Алексей Богач, городская программа в этом году продолжится, и на внутридомовых территориях создадут еще 40 мини-парков. Один из них – на пр. Тракторостроителей, 103-г.

По его словам, большую территорию зонируют, чтобы создать отдельные локации для детей и родителей, для спортсменов, для владельцев домашних животных. Строительство планируется начать ориентировочно в апреле-мае следующего года.

«Будут новые игровые формы, оборудованы площадки для занятий спортом, обновим площадку для выгула собак, на которой можно будет тренировать питомцев», - отметил Алексей Богач.

Кроме того, сегодня, после общения с местными жителями, спорившими о строительстве парковки возле дома рядом с будущей локацией, Игорь Терехов поручил привести в порядок территорию в районе существующей возле этого дома детской площадки, а уже потом оборудовать необходимые парковочные места.

Фотогалерея