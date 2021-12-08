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08.12.2021  16:45   Виталий Хиневич

Убийство двухлетнего ребенка в Харькове: что известно о семье, в которой жил малыш

Женщина была спокойной и заботилась о своем ребенке.

Убийство малыша в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Newsroom.
 
Отмечается, что 8 декабря около 4:00 по телефонному номеру «102» поступило сообщение об убийстве ребенка. К сотрудникам полиции обратилась сама женщина, после того как по предварительной информации задушила своего сына и выпрыгнула с 4 этажа жилого дома.
 
Жильцы многоэтажки сообщили изданию, что ночью, когда случилась трагедия, в квартире находились только мать с ребенком. Отец умершего мальчика уехал работать за пределы страны. Мать часто гуляла со своим ребенком, была спокойной и заботилась о своем ребенке.
 
Однако, по словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в квартире находился отец женщины, которую подозревают в убийстве своего ребенка. По словам 66-летнего мужчины он спал и ничего не слышал.
 
 
Кроме этого сообщается, что женщина не состоит на психиатрическом учете в медицинском учреждении. В дальнейшем планируется провести ряд психиатрических исследований, которые позволят понять осознавала ли она свои действия. Также следствию необходимо будет точно определить, когда именно мать убитого ребенка сообщила о произошедшем в полицию по номеру «102». По одной из версий, она могла это сделать после того, как выпрыгнула с окна квартиры.
 
На данный момент женщина находится в больнице, ее несколько раз прооперировали из-за полученных травм в результате падения с окна многоэтажки. Также отмечается, что гражданка имеет иммунодефицитное заболевание. 
 
На данный момент следственные действия продолжаются.
 
Напомним, на улице Академика Павлова, 36-летняя женщина задушила своего двухлетнего ребенка. После содеянного она решила выпрыгнуть в окно.
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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