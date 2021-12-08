08.12.2021 16:59 Дмитрий Колоней

Помогите найти: по дороге в Харьков пропал худощавый мужчина (фото)

В Харькове четыре года не могут найти 36-летнего Алексея Куцика.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу Милена, 12 мая 2017 года из своего дома в селе Загрызово Изюмского района (бывший Боровской район) Харьковской области, неизвестно в какой одежде выехал светлоглазый, худощавый и темноволосый Алексей Куцик 36-ти лет. 5 июня 2017 года связь с ним прервалась. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.

Читайте также: Под Харьковом найден труп пропавшего без вести мужчины

Напомним, ранее мы писали о том, как под Харьковом всю ночь искали 9-летнюю девочку и где ее нашли.