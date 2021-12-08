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08.12.2021  16:59   Дмитрий Колоней

Помогите найти: по дороге в Харьков пропал худощавый мужчина (фото)

В Харькове четыре года не могут найти 36-летнего Алексея Куцика.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу Милена, 12 мая 2017 года из своего дома в селе Загрызово Изюмского района (бывший Боровской район) Харьковской области, неизвестно в какой одежде выехал светлоглазый, худощавый и темноволосый Алексей Куцик 36-ти лет. 5 июня 2017 года связь с ним прервалась. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно. 

Криминал Харьков: По дороге на работу пропал 36-летний Алексей Куцик

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Напомним, ранее мы писали о том, как под Харьковом всю ночь искали 9-летнюю девочку и где ее нашли.
Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, куцик
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