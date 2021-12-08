08.12.2021 17:28 Александра Жук

Как выявить наркозависимость у ребенка: новая программа по борьбе с наркотиками в Харькове

Харьков станет первым городом Украины, где займутся детской наркоманией и алкоголизмом.



РЕДПОСТ

Советница министра внутренних дел презентовала в Харькове проект профилактики нарко- и алкозависимости среди детей.Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Реализация пилотного проекта стартует уже с февраля 2022 года. По предложению силового ведомства, именно Харьков должен стать первым городом в Украине, где попробуют решить эту проблему.

"Мы здесь, потому что это большой город, котором работают все службы. Что касается самого проекта, то он призван научить всех причастных к ребенку взрослых выявлять базовые проблемы, которые могут стать причинами разных крупных социальных явлений. Это и зависимость и буллинг и многое другое. То есть, мы учим взрослых очень внимательно смотреть на ребенка", - отметила советник министра Анна Мищенко.

Концепция проекта предусматривает ряд ключевых направлений. Так, в Харькове в течение 6 месяцев с детьми будут работать педагоги, полиция, медики, соцслужбы и будут созданы чат-боты, горячая линия и социальная медиа-кампания. Более того, молодежи покажут наглядные факты, к чему могут привести наркотики и алкоголь.

"Главное оружие в любом социальном проекте – это информация, диалог с родителями, со школами, - подчеркнул Мищенко.

Информацию о подозреваемых наркоманах или употребления наркотических веществ или алкоголя несовершеннолетними будут передавать определенным службам. Все это будет проводиться методом "инсайда". Так же будет создана база данных зависимых. После опыт Харькова, который станет пилотным городом для проекта, настроены распространить по всей Украине.

В свою очередь, Игорь Терехов призвал все службы, необходимые для реализации этого проекта, оперативно включиться в работу. Львиная доля успеха, подчеркнул мэр, зависит от добросовестной работы полиции.

"Распространение наркотиков – это бич. Я не знаю, как в других городах, а в Харькове это в каждом районе. Мы готовы консолидироваться и вместе с полицией работать над этим, вместе с патрулями. Давайте вместе наведем порядок , - подчеркнул мэр.

Напомним, в Украине начал работу чат-бот от патрульной полиции , с комощью которого сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.