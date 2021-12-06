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06.12.2021  16:32   Дмитрий Колоней

Под Харьковом найден труп пропавшего без вести мужчины

Под Харьковом, через два месяца поисков обнаружено мертвое тело 76-летнего Ивана Коваля.

Криминал Харьков: Найден мертвым пропавший без вести Иван Коваль

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу Милена, под Харьковом страшной находкой завершились поиски Ивана Андреевича Коваля. Поисковики обнаружили его мертвым. Очень медленной ходивший и имевший проблемы со слухом  пожилой мужчина около 11 утра 24 сентября 2021 года  ушел из дома в Богодухове. Одетый в камуфляжную куртку, темные спортивные штаны и черную фуражку пенсионер отправился в сторону железной дороги и затем в лес и пропал.   

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Напомним, ранее мы писали о том, что спустя две недели поисков была найдена исчезнувшая под Харьковом женщина.

 

Тэги:  пропал, найден мертвым, харьков, богодухов, иван коваль
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