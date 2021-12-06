Под Харьковом найден труп пропавшего без вести мужчины

Под Харьковом, через два месяца поисков обнаружено мертвое тело 76-летнего Ивана Коваля.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу Милена, под Харьковом страшной находкой завершились поиски Ивана Андреевича Коваля. Поисковики обнаружили его мертвым. Очень медленной ходивший и имевший проблемы со слухом пожилой мужчина около 11 утра 24 сентября 2021 года ушел из дома в Богодухове. Одетый в камуфляжную куртку, темные спортивные штаны и черную фуражку пенсионер отправился в сторону железной дороги и затем в лес и пропал.
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Напомним, ранее мы писали о том, что спустя две недели поисков была найдена исчезнувшая под Харьковом женщина.
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Идеи, которые придут в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
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