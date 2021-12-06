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06.12.2021  16:30   Виталий Хиневич

Убийство под звон бокалов: в Харьквое суд отправил в тюрьму мужчину

В Харькове суд отправил за решетку гражданина, который нанес смертельные ранения женщине.

Убийство Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что 30-летний мужчина 31 декабря 2019 года, находясь вместе со своей сожительницей в квартире, поссорился с ней. Когда женщина лежала на спине, злоумышленник нанес ей 20 ударов по разным частям тела.
 
В результате полученной закрытой тупой травмы туловища с переломом ребра, разрывом селезенки, повлекшей кровопотерю, наступила смерть.
 
 
Гражданин во время судебного заседания признал свою вину частично, ссылаясь на то, что только два раза ударил потерпевшую.
 
Коминтерновский районный суд Харькова 22 ноября 2021 года признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.
 
Напомним, суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, за жестокое убийство мужа его бывшей сожительницы.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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