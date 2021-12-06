06.12.2021 16:30 Виталий Хиневич

Убийство под звон бокалов: в Харьквое суд отправил в тюрьму мужчину

В Харькове суд отправил за решетку гражданина, который нанес смертельные ранения женщине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 30-летний мужчина 31 декабря 2019 года, находясь вместе со своей сожительницей в квартире, поссорился с ней. Когда женщина лежала на спине, злоумышленник нанес ей 20 ударов по разным частям тела.

В результате полученной закрытой тупой травмы туловища с переломом ребра, разрывом селезенки, повлекшей кровопотерю, наступила смерть.

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Гражданин во время судебного заседания признал свою вину частично, ссылаясь на то, что только два раза ударил потерпевшую.

Коминтерновский районный суд Харькова 22 ноября 2021 года признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Напомним, суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, за жестокое убийство мужа его бывшей сожительницы.