На Харьковщине задержали браконьера

В селе Михайловка Харьковского района выявили нарушителя, который нанес значительный урон рыбному хозяйству.
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media59
// 2021-12-06 18:40:15
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Ух ты. Аж одного.
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