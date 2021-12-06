06.12.2021 16:00 Виталий Хиневич

На Харьковщине задержали браконьера

В селе Михайловка Харьковского района выявили нарушителя, который нанес значительный урон рыбному хозяйству.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль.

Отмечается, что инспекторы рыбоохранного патруля выявили факт грубого нарушения Правил рыболовства. Инцидент произошел возле Трудолюбовского водохранилища.

Мужчина при помощи запрещенных средств выловил 184 экземпляра речного рака. Кроме этого, инспекторы на берегу водоема нашли рыболовные сети в количестве 18 штук и 61 раколовку.

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На правонарушителя был составлен протокол согласно части 4 статьи 85 Административного кодекса Украины. Также решается вопрос об открытии криминального производства согласно части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет более 600 тысяч гривен.

Напомним, в Харьковской области задержали браконьеров . Мужчины на плавательном средстве ловили рыбу запрещенными орудиями лова.