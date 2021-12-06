06.12.2021 15:47 Евгений Клочко

Пьяные гонки на Tesla в Харькове: патрульные рассказали подробности (видео)

5 декабря патрульные получили ориентировку на автомобиль Tesla. Сообщалось, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей, на Московском проспекте полицейским удалось остановить автомобиль. В ходе общения правоохранители обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения. С помощью прибора Drager женщина прошла освидетельствование на алкогольное опьянение. В результате прибор показал 1,81 промилле алкоголя в крови.

На правонарушителя патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Однако в момент оформления материалов женщина внезапно села в машину и попыталась скрыться. Сотрудники патрульной полиции сразу же передали информацию в радиоэфир и начали преследование.

В районе станции метро "Дворец спорта" удалось остановить автомобиль правонарушительницы. На просьбу патрульных пройти повторно освидетельствование на состояние алкогольного опьянения она ответила отказом.

На водителя электрокара были составлены административные протоколы ч.1 ст. 130 (Отказ от учета состояния опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение законного требования полицейского об остановке) и административное постановление по ч.2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

Автомобиль нарушительницы был помещен на штрафплощадку.

По информации из собственных источников, женщина является владельцем крупного бизнеса, имеет сеть магазинов по продаже обуви. Источник рассказал, что из-за проблем в семье она стала злоупотреблять алкоголем и данный случай вождения в нетрезвом виде далеко не первый.