17.08.2022 17:23 Дмитрий Колоней

Кинувся тікати: у Харкові від патрульних не зміг піти наркодилер (фото)

Правоохоронці Харкова затримали закладника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Патрульну поліцію, вдень 17 серпня 2022 року, на Іванівському перевулку поліцейські помітили чоловіка, який постійно оглядався. Помітивши правоохоронців, громадянин кинувся бігти.

Патрульні одразу наздогнали та затримали громадянина. Згодом стала відома такої поведінки.

Під час спілкування чоловік повідомив, що має із собою поліетиленовий пакет із наркотиками, які він придбав для подальшого розповсюдження.

Також він неодноразово пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності.

Для встановлення обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.