17.08.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

Харківський університет буде співпрацювати з найбільшим медичним концерном Туреччини

Студенти Каразінського університету будуть проходити практику на базі провідних клінік Medical Park.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Повідомляється, що кращий університет східного регіону уклав угоду про співпрацю з мережею лікарень Medical Park — це близько 30 багатопрофільних лікарень в 17 найбільших містах Туреччини.

Угода передбачає розвиток освітньої та наукової співпраці, обмін досвідом, підвищення кваліфікації як лікарів, так і викладачів.

Варто зазначити, що через військові дії і неможливість проведення офлайн практичних занять для медиків — студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна — передбачено проведення медичних практик на базі провідних клінік Medical Park у Стамбулі.

Студенти, громадяни України та іноземці, зможуть протягом року проходити медичну практику відповідно до навчальних програм. Також можливе направлення на практику студентів-медиків інших закладів вищої освіти.

Лікарні Medical Park працюють відповідно до міжнародних стандартів якості JCI та ISO 9001. Медичний персонал лікарень нараховує понад 14 тисяч працівників.

Medical Park є провідною медичною організацією у світі щодо діагностики та лікування онкозахворювань, рідкісних генетичних хвороб дітей тощо. Для діагностики використовуються сучасні тести нового зразку WES и NGS, що дозволяють на більш ранніх стадіях виявляти важкі хвороби.