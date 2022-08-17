    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківський університет буде співпрацювати з найбільшим медичним концерном Туреччини
17.08.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

Харківський університет буде співпрацювати з найбільшим медичним концерном Туреччини

Студенти Каразінського університету будуть проходити практику на базі провідних клінік Medical Park.

Практика від Каразінського університета
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
 
Повідомляється, що кращий університет східного регіону уклав угоду про співпрацю з мережею лікарень Medical Park — це близько 30 багатопрофільних лікарень в 17 найбільших містах Туреччини.
Угода передбачає розвиток освітньої та наукової співпраці, обмін досвідом, підвищення кваліфікації як лікарів, так і викладачів.
 
Варто зазначити, що через військові дії і неможливість проведення офлайн практичних занять для медиків — студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна — передбачено проведення медичних практик на базі провідних клінік Medical Park у Стамбулі.
 
Студенти, громадяни України та іноземці, зможуть протягом року проходити медичну практику відповідно до навчальних програм. Також можливе направлення на практику студентів-медиків інших закладів вищої освіти.
 
Лікарні Medical Park працюють відповідно до міжнародних стандартів якості JCI та ISO 9001. Медичний персонал лікарень нараховує понад 14 тисяч працівників.
 
Medical Park є провідною медичною організацією у світі щодо діагностики та лікування онкозахворювань, рідкісних генетичних хвороб дітей тощо. Для діагностики використовуються сучасні тести нового зразку WES и NGS, що дозволяють на більш ранніх стадіях виявляти важкі хвороби.
 
Нагадаємо, харківські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України з армспорту.
 
Источник:   Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
 Тэги:  харьков, университет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Дороги та транспорт У Харкові популярний трамвай змінить маршрут 17.08 Суспільство Харківський центр «Бузок» запрошує на онлайн-виставку вишитих картин 17.08 Медицина При харківській поліклініці розпочав роботу Центр реабілітації
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 