28.01.2022 14:38 Екатерина Стрельцова

Сергей Жадан стал почетным доктором Харьковского университета им. Каразина (фото)

Украинскому писателю, поэту и общественному деятелю Сергею Жадану присвоили звание "Почетного доктора ХНУ им. Каразина".

На торжественном приеме 217-й годовщины со дня основания Каразинского университета Сергею Жадану вручили знак почетного доктора, грамоту, мантию, статуэтку "Через тернии - к звездам" и пропуск в университет.

Почетное звание присвоено решением ученого совета Каразинского университета, от 24 января 2022 года. Высшей наградой университета чествуют выдающихся отечественных и зарубежных ученых, общественных деятелей, деятелей культуры и искусства, имеющих заслуги перед Украинским государством и Университетом.

Ректор ХНУ имени В.Н. Каразина Татьяна Кагановская отметила, что университет стремится брать на работу в вуз людей, которые станут примером для студентов. И именно таким человеком ректор назвала Сергея Жадана

"Конечно, мы хотим, чтобы наши выпускники были не просто трудоустроены, а ещё чтобы они были востребованы. Мы пытаемся им дать самое лучшее — обучение, профессиональные навыки, теоретические навыки. Но мы еще хотим, чтобы они вышли из университета патриотиами, чтобы любили Украину.

Сегодня я имею большую честь от имени Университетской семьи дать почетную награду поэту, писателю, патриоту Украины, человеку, который своим примером показывает, что нужно идти своим путем, работать, быть не модным, а современным, быть примером - Сергей Жадан. Ждём вас в аудиториях!", - отметила Татьяна Кагановская.

В свою очередь Сергей Жадан сказал, что учился не в ХНУ им. Каразина, а в педагогическом университете имени Г. С Сковороды. Но дипломную работу защищал именно в Каразинском. Писатель вспомнил, как боялся и уважал каразинских филологов за их профессионализм.

"Для меня большая честь получить эту награду. Я и сейчас помню защиту, пиетет, страх перед филологическим сообществом каразинцев, на которых я смотрел немного дистанционно, потому что своих-то профессоров из Сковороды я знаю, видел каждый день, а каразинских - нет.

Сегодня через все эти годы я думаю, что за этим страхом, пиететом, прежде всего, стояло уважение - к профессионализму, знаниям, людям, которые очень хорошо делают свою работу. Это, правда, было, это, правда, осталось. Я с огромным уважением относился и отношусь к преподавателям Каразинского университета", - подчеркнул Сергей Жадан

Писатель также пообещал, что будет делать совместные проекты и проводить встречи в стенах Каразинского.

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