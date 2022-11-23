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23.11.2022  18:05   Віталій Хінєвіч

Харківський університет збирає кошти на системи опалення та генератори

Один з найстаріших вищих навчальних закладів України потребує допомоги.

Харків
 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.
 
Повідомляється, що Харківський національний університет мистецтв імені Івана Котляревського займає дві будівлі під № 11 та 13 на майдані Конституції. У березні 2022 року вони постраждали внаслідок бомбардування центру Харкова російськими військами.
 
Наразі навчальний заклад потребує першочергової допомоги: необхідні генератори і додаткове облаштування бомбосховищ. Окрім того, університет планує відновлювати зруйновану систему опалення.
Стати донором університету можна перейшовши за посиланням.
 
Нагадаємо, новий чат-бот допоможе українцям правильно діяти в умовах воєнного стану.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики
 Тэги:  харьков, университет
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