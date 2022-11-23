    
Главная Новини Харкова Суспільство Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі України"- Ігор Терехов звернувся до харків'ян
23.11.2022  19:30   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі України"- Ігор Терехов звернувся до харків'ян

Комунальники та енергетики будуть працювати цілодобово для відновлення світла.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехов.
 
"Дорогі харків'яни!
 
Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі України.У більшості українських міст немає електроенергії. На жаль, не стало винятком і наше улюблене місто Харків. Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб за цю ніч відновити енергопостачання.
 
Наші комунальні служби, наші енергетики працюватимуть цілодобово, щоб було відновлено енергопостачання міста Харкова. Спочатку критична інфраструктура, потім – житлові будинки. Нам доведеться перезапустити опалення.
 
Сьогодні я звертаюся до вас – жодної паніки! Ми з вами переживали і важчі часи, переживемо і це. Ми вистоємо! Ми переможемо! Ми – харків'яни!" -, повідомив Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харьков, игорь терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.11 Надзвичайні події Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області 23.11 Суспільство Харківський університет збирає кошти на системи опалення та генератори 23.11 Дороги та транспорт Харківські патрульні здійснюють ручне регулювання на перехрестях
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 