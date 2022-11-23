23.11.2022 19:30 Віталій Хінєвіч

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі України"- Ігор Терехов звернувся до харків'ян

Комунальники та енергетики будуть працювати цілодобово для відновлення світла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехов.

"Дорогі харків'яни!

Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі України.У більшості українських міст немає електроенергії. На жаль, не стало винятком і наше улюблене місто Харків. Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб за цю ніч відновити енергопостачання.

Наші комунальні служби, наші енергетики працюватимуть цілодобово, щоб було відновлено енергопостачання міста Харкова. Спочатку критична інфраструктура, потім – житлові будинки. Нам доведеться перезапустити опалення.

Сьогодні я звертаюся до вас – жодної паніки! Ми з вами переживали і важчі часи, переживемо і це. Ми вистоємо! Ми переможемо! Ми – харків'яни!" -, повідомив Ігор Терехов.