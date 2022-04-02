    
Главная Новости Харькова Образование Каразинский университет продолжит свою работу в Харькове
02.04.2022  21:42   Евгений Клочко

Каразинский университет продолжит свою работу в Харькове

Харьковский Каразинский университет с момента своего открытия – в сердце Харькова. И судьба Харькова и Университета неделимы.


Фото из открытых источников
Об том на своей странице в Facebook написала ректор университета Татьяна Кагановская, сообщает РЕДПОСТ.
 
По ее словам, университетское сообщество единогласно высказалось за продолжение работы в Харькове без перемещения или эвакуации.
 
"Мы верим нашим защитникам, твердо убеждены, что Харьков останется украинским, несмотря на все сложности и жестокие испытания!", - написала Кагановская.
 
Также она отметила, что при поддержке Министерства и благодаря дружеской помощи «Полтавской политехники» были развернуты необходимые резервные инфраструктурные возможности в ближайшем тылу, в Полтаве. 
 
Напомним, 1 марта по центру Харькова был нанесен ракетный удар. Тогда главный корпус университета в результате мощной ударной волны получил повреждение и был обесточен.
 
В результате варварских ударов по университету полностью разрушен учебный корпус экономического факультета и Каразинской школы бизнеса на улице Мироносицкая. Существенно поврежден корпус института Физико-технический факультет на Пятихатках, корпус Каразинского института госуправления. Также разрушен спортивный комплекс, значительно повреждены два из девяти студенческих общежитий. Нуждается в существенных восстановительных работах музей природы, место хранения фонда старинных и редких книг библиотеки.
 
В двух основных корпусах университета на площади Свободы есть значительное количество выбитых окон в результате ударной волны, что привело к частичному размерзанию отопительной системы, были проблемы с энергоснабжением.
 
В то же время в Харькове продолжают работать большинство работников университета, остается немало студентов.
 
Стоит отметить, что университет с 28 марта запустил образовательный процесс в дистанционном асинхронном режиме.
 
Тэги:  агрессия россии, университет, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.04 Криминал и происшествия Ранен мужчина и повреждены аттракционы: обстрелян парк Горького в Харькове 02.04 Криминал и происшествия Враг собирает силы под Харьковом для атаки на Донбасс 02.04 Криминал и происшествия Харьков на утро 2 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 