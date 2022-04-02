02.04.2022 21:42 Евгений Клочко

Каразинский университет продолжит свою работу в Харькове

Харьковский Каразинский университет с момента своего открытия – в сердце Харькова. И судьба Харькова и Университета неделимы.



Фото из открытых источников

Об том на своей странице в Facebook написала ректор университета Татьяна Кагановская, сообщает РЕДПОСТ

По ее словам, университетское сообщество единогласно высказалось за продолжение работы в Харькове без перемещения или эвакуации.

"Мы верим нашим защитникам, твердо убеждены, что Харьков останется украинским, несмотря на все сложности и жестокие испытания!", - написала Кагановская.

Также она отметила, что при поддержке Министерства и благодаря дружеской помощи «Полтавской политехники» были развернуты необходимые резервные инфраструктурные возможности в ближайшем тылу, в Полтаве.

Напомним, 1 марта по центру Харькова был нанесен ракетный удар. Тогда главный корпус университета в результате мощной ударной волны получил повреждение и был обесточен.

В результате варварских ударов по университету полностью разрушен учебный корпус экономического факультета и Каразинской школы бизнеса на улице Мироносицкая. Существенно поврежден корпус института Физико-технический факультет на Пятихатках, корпус Каразинского института госуправления. Также разрушен спортивный комплекс, значительно повреждены два из девяти студенческих общежитий. Нуждается в существенных восстановительных работах музей природы, место хранения фонда старинных и редких книг библиотеки. В двух основных корпусах университета на площади Свободы есть значительное количество выбитых окон в результате ударной волны, что привело к частичному размерзанию отопительной системы, были проблемы с энергоснабжением.

В то же время в Харькове продолжают работать большинство работников университета, остается немало студентов.

Стоит отметить, что университет с 28 марта запустил образовательный процесс в дистанционном асинхронном режиме.