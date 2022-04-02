02.04.2022 21:03 Дмитрий Колоней

Возобновлена программа аренды госимущества в Украине

Парламент Украины принял законопроект, позволяющий возобновить аренду госимущества и предоставить льготные условия для бизнеса в период военного положения.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, по словам и.о. главы Фонда госимущества Ольги Батовой,

восстановление и упрощение процедур аренды госимущества является важным шагом для передислокации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины.

Вся информация о доступных для аренды государственных объектах обновляется на сайте orenda.gov.ua

Областные администрации готовы полностью обеспечить подбор помещения и помочь с логистикой и перевозкой. Каждое предприятие, требующее помещения для переезда, может заполнить специальную гугл-форму.

Фонд госимущества вместе с Министерством экономики уже наработали проект постановления по льготам для перемещенного бизнеса. В частности, планируется установить ставку аренды для таких предприятий на уровне 1 грн за 1 кв м в течение первых 6 месяцев.

Детали по льготам и скидкам для бизнеса по ссылке