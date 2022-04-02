    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Возобновлена программа аренды госимущества в Украине
02.04.2022  21:03   Дмитрий Колоней

Возобновлена программа аренды госимущества в Украине

Парламент Украины принял законопроект, позволяющий возобновить аренду госимущества и предоставить льготные условия для бизнеса в период военного положения.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, по словам и.о. главы Фонда госимущества Ольги Батовой,
восстановление и упрощение процедур аренды госимущества является важным шагом для передислокации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины. 
 
Вся информация о доступных для аренды государственных объектах обновляется на сайте orenda.gov.ua.
 
Областные администрации готовы полностью обеспечить подбор помещения и помочь с логистикой и перевозкой. Каждое предприятие, требующее помещения для переезда, может заполнить специальную гугл-форму.
 
Фонд госимущества вместе с Министерством экономики уже наработали проект постановления по льготам для перемещенного бизнеса. В частности, планируется установить ставку аренды для таких предприятий на уровне 1 грн за 1 кв м в течение первых 6 месяцев.
 
Детали по льготам и скидкам для бизнеса по ссылке.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  аренда госимущества, программа, харьков, украина, бизнес, предпринимательство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 