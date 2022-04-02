02.04.2022 21:03 Дмитрий Колоней
Возобновлена программа аренды госимущества в Украине
Парламент Украины принял законопроект, позволяющий возобновить аренду госимущества и предоставить льготные условия для бизнеса в период военного положения.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ХОГА, по словам и.о. главы Фонда госимущества Ольги Батовой,
восстановление и упрощение процедур аренды госимущества является важным шагом для передислокации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины.
Вся информация о доступных для аренды государственных объектах обновляется на сайте orenda.gov.ua
.
Областные администрации готовы полностью обеспечить подбор помещения и помочь с логистикой и перевозкой. Каждое предприятие, требующее помещения для переезда, может заполнить
специальную гугл-форму.
Фонд госимущества вместе с Министерством экономики уже наработали проект постановления по льготам для перемещенного бизнеса. В частности, планируется установить ставку аренды для таких предприятий на уровне 1 грн за 1 кв м в течение первых 6 месяцев.
Детали по льготам и скидкам для бизнеса по ссылке
.
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