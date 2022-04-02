02.04.2022 20:23 Дмитрий Колоней

Под Харьковом спасают персонал и пациентов обстрелянной оккупантами больницы

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи, здание частично повреждено.

По словам Олега Синегубова, пациенты и персонал - около сотни человек - нуждаются в немедленной эвакуации.

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"Делаем все, чтобы спасти людей. Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!" – сказал Олег Синегубов.

Глава ОВА отметил, что Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Обстрел мирного населения россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация," – подчеркнул глава Харьковской областной военной администрации.