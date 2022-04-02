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02.04.2022  20:23   Дмитрий Колоней

Под Харьковом спасают персонал и пациентов обстрелянной оккупантами больницы

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи,  здание частично повреждено.
 
По словам Олега Синегубова, пациенты и персонал  - около сотни человек - нуждаются в немедленной эвакуации.
 
 
"Делаем все, чтобы спасти людей. Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!" – сказал Олег Синегубов.
 
Глава ОВА отметил, что Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.
 
"Обстрел мирного населения россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация," – подчеркнул глава Харьковской областной военной администрации.
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агшрессия россии, обсмтрел больнцуы
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