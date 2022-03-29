29.03.2022 08:36 Рита Парфенова

Мэр Балаклеи пошел на сотрудничество с оккупантами

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

О своем решении Столтовой публично заявил жителям общины.

"Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города", –заявил Синегубов, напомнив, что Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену, главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы.