Мэр Балаклеи пошел на сотрудничество с оккупантами

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
О своем решении Столтовой публично заявил жителям общины.
"Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города", –заявил Синегубов, напомнив, что Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену, главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы.
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