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29.03.2022  08:36   Рита Парфенова

Мэр Балаклеи пошел на сотрудничество с оккупантами

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.

иван столбовой

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

О своем решении Столтовой публично заявил жителям общины.

"Он изменил интересам страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города", –заявил Синегубов, напомнив, что Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену, главу Балаклейской общины ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы.

Тэги:  агрессия россии, балаклея, олег синегубов, харьков
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