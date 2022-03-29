Харьков на утро 29 марта. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 28 по 29 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 38 оперативных выездов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 29 марта.
Спасатели совершили 19 выездов на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами, 13 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах, 2 раза для помощи населению, а также ликвидировано 4 возгорания в частном секторе, которые произошли по другим причинам, не связанных обстрелами.
Наибольшие обстрелы за прошедшие сутки враг нанес по жилым массивам Киевского района города Харькова, где произошло 9 пожаров, а также по частному сектору города Люботин Харьковского района, где сразу пылало 7 жилых частных зданий. Также в течение суток подразделения службы спасения привлекались к тушению 3 пожаров, вызванных обстрелами, в Чугуевском районе области.
На одном из пожаров в городе Люботин спасатели изъяли из-под завала тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Еще два человека: мужчину и женщину удалось спасти. Бригадой медиков их немедленно госпитализировали в местное лечебное учреждение.
Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы и остатки ракет. Было осуществлено 37 привлечений и обезврежено 56 взрывоопасных предметов.
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