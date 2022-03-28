28.03.2022 21:49 Дмитрий Колоней

Оккупанты разрушили в Харькове более 1400 зданий

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



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Как сообщает РЕДПОСТ , во время включения в «UKRAINE MEDIA CENTER» Харьковский городской голова Игорь Терехов проинформировал, что российская армия целенаправленно стреляет по жилым микрорайонам. 1177 из разрушенных зданий - это жилые многоэтажные дома. Также от обстрелов пострадали 53 детских сада, 69 школ и 15 больниц.

«Это результат агрессии Российской Федерации. Мы вынуждены переселять людей в школы, детсады, бомбоубежища, подвальные помещения, на станции метро», - отметил Игорь Терехов.

Городской голова сообщил, что Харьков постоянно обстреливают с земли и воздуха, но город живет и работает.

«Благодарен волонтерам, которые получают и развозят гуманитарную помощь, полиции, которая ездит и развозит помощь в районы «нулевок», где не прекращаются обстрелы. Город очень сплочен. Мы - волонтеры, медики, спасатели, полиция, военные и бойцы теробороны - делаем одно общее дело», - подчеркнул Игорь Терехов.