    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оккупанты разрушили в Харькове более 1400 зданий
28.03.2022  21:49   Дмитрий Колоней

Оккупанты разрушили в Харькове более 1400 зданий

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, во время включения в «UKRAINE MEDIA CENTER» Харьковский городской голова Игорь Терехов проинформировал, что  российская армия целенаправленно стреляет по жилым микрорайонам. 1177 из разрушенных зданий - это жилые многоэтажные дома. Также от обстрелов пострадали 53 детских сада, 69 школ и 15 больниц.
 
«Это результат агрессии Российской Федерации. Мы вынуждены переселять людей в школы, детсады, бомбоубежища, подвальные помещения, на станции метро», - отметил Игорь Терехов.
 
Городской голова сообщил, что Харьков постоянно обстреливают с земли и воздуха, но город живет и работает.
 
«Благодарен волонтерам, которые получают и развозят гуманитарную помощь, полиции, которая ездит и развозит помощь в районы «нулевок», где не прекращаются обстрелы. Город очень сплочен. Мы - волонтеры, медики, спасатели, полиция, военные и бойцы теробороны - делаем одно общее дело», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков, разрушения
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.03 Общество Оккупанты пытаются оставить Харьков без электричества 28.03 Власть Мы противостоим хаосу, - Игорь Терехов (видео) 28.03 Общество Из-за войны Харьков покинула треть жителей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 