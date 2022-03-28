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28.03.2022  21:24   Дмитрий Колоней

Харьков получил гуманитарную помощь из США

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, во время включения в «UKRAINE MEDIA CENTER» мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что медикаменты на сумму 880 тыс. долл. передали в военный госпиталь и городские больницы.
 
Игорь Терехов отметил, что, благодаря поддержке правительства, мэров друих городов, иностранных партнеров и бизнеса, в Харькове ежедневно разгружают гуманитарную помощь и передают ее людям, для которых она очень ценна.
 
«Благодаря непередаваемому духу единства и борьбы можно сказать, что Харьков и Украина выстоят и обязательно победят», - подчеркнул мэр.
 
Напомним, что ранее Игорь Терехов общался с мэрами трех американских городов - Нью-Йорка, Бостона и Чикаго, которые выразили поддержку Харькову.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гуманитарная помощь, игорь терехов, харьков, сша, чикаго
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