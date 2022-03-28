28.03.2022 21:24 Дмитрий Колоней

Харьков получил гуманитарную помощь из США

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , во время включения в «UKRAINE MEDIA CENTER» мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что медикаменты на сумму 880 тыс. долл. передали в военный госпиталь и городские больницы.

Игорь Терехов отметил, что, благодаря поддержке правительства, мэров друих городов, иностранных партнеров и бизнеса, в Харькове ежедневно разгружают гуманитарную помощь и передают ее людям, для которых она очень ценна.

«Благодаря непередаваемому духу единства и борьбы можно сказать, что Харьков и Украина выстоят и обязательно победят», - подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее Игорь Терехов общался с мэрами трех американских городов - Нью-Йорка, Бостона и Чикаго, которые выразили поддержку Харькову.