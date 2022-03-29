29.03.2022 08:49 Рита Парфенова

Город под Харьковом подвергся ракетному удару: есть погибшие (фото)

28 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по г. Люботин Харьковского района Харьковской области.

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.



По данным следствия, в результате ракетного обстрела города повреждены 7 домов и автомобиль.





Под завалами одного из домов найден погибший мужчина. Ранены 7 человек.

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).