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29.03.2022  08:49   Рита Парфенова

Город под Харьковом подвергся ракетному удару: есть погибшие (фото)

28 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по г. Люботин Харьковского района Харьковской области.

Оккупанты нанесли ракетный удар по г. Люботин

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, в результате ракетного обстрела города повреждены 7 домов и автомобиль.

Оккупанты нанесли ракетный удар по г. Люботин

Под завалами одного из домов найден погибший мужчина. Ранены 7 человек.

Оккупанты нанесли ракетный удар по г. Люботин

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты нанесли ракетный удар по г. Люботин

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, люботин, прокуратура, харьков
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