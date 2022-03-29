Город под Харьковом подвергся ракетному удару: есть погибшие (фото)

28 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по г. Люботин Харьковского района Харьковской области.
Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, в результате ракетного обстрела города повреждены 7 домов и автомобиль.
Под завалами одного из домов найден погибший мужчина. Ранены 7 человек.
Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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