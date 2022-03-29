От обстрелов пострадало старинное здание Харькова (фото)

Бывшая пожарная часть 1887 года постройки, получила повреждения в результате вражеских обстрелов города Харькова.
О повреждении архитектурной достопримечательности Харьковщины сообщили в ГСЧС Украины, передает РЕДПОСТ.
Здание бывшей пожарной части преставляет историческую ценность для города и спасателей. В настоящее время силами сотрудников ГСЧС приняты меры по разбору завалов и предотвращению дальнейшего обрушения конструктивных элементов.
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