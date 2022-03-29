Восстановим Харьков вместе: волонтеры вместе с коммунальщиками разбирают завалы после обстрелов

К инициативе «Восстановим Харьков вместе» Департамента жилищно-коммунального хозяйства присоединилось более 1800 волонтеров из разных районов Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, передает РЕДПОСТ.
Волонтеры вместе с сотрудниками коммунальных предприятий разгребают завалы, убирают оставшиеся после обстрелов обломки стекла и мусора. С начала реализации инициативы, с 9 марта, было убрано более 100 куб. м мусора.
В частности, вчера, 28 марта, в Основянском районе города работало более 70 волонтеров. Неравнодушных горожан за помощь поблагодарил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Напомним, что все желающие помочь в восстановлении Харькова – в уборке завалов и мусора, ремонте домов и площадок могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму. После этого с волонтерами свяжется координатор. Для уточнения других организационных вопросов и конструктивных предложений можно связаться в Telegram с @Inna_Koordinator и @Oleksandra_Kapinus.
«Мы стараемся всеми силами поддержать наш любимый город. Харьков будет жить! Мы выстоим!» – отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
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