29.03.2022 10:45 Рита Парфенова

Завязшие в харьковской земле танки россиян откопали для нужд ВСУ (фото)

Застрявшие в черноземе под Харьковом российские танки откопали и передали на нужды ВСУ





Об этом сообщил волонтер Роман Доник, передает РЕДПОСТ. По его словам, была мысль сжечь вражескую технику. Но украинские бойцы убедили этого не делать, а убрать противника и передать трофейную технику армии.

Так и получилось. И теперь русских наемников будут уничтожать их же техникой.