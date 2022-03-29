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29.03.2022  10:45   Рита Парфенова

Завязшие в харьковской земле танки россиян откопали для нужд ВСУ (фото)

Застрявшие в черноземе под Харьковом российские танки откопали и передали на нужды ВСУ

Завязшие в харьковской земле танки россиян откопали для нужд ВСУ

Об этом сообщил волонтер Роман Доник, передает РЕДПОСТ. По его словам, была мысль сжечь вражескую технику. Но украинские бойцы убедили этого не делать, а убрать противника и передать трофейную технику армии.

Завязшие в харьковской земле танки россиян откопали для нужд ВСУ

Так и получилось. И теперь русских наемников будут уничтожать их же техникой.

Завязшие в харьковской земле танки россиян откопали для нужд ВСУ

Завязшие в харьковской земле танки россиян откопали для нужд ВСУ

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