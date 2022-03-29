Завязшие в харьковской земле танки россиян откопали для нужд ВСУ (фото)

Застрявшие в черноземе под Харьковом российские танки откопали и передали на нужды ВСУ
Об этом сообщил волонтер Роман Доник, передает РЕДПОСТ. По его словам, была мысль сжечь вражескую технику. Но украинские бойцы убедили этого не делать, а убрать противника и передать трофейную технику армии.
Так и получилось. И теперь русских наемников будут уничтожать их же техникой.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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