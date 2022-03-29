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29.03.2022  11:09   Рита Парфенова

Мародеров, обворовывавших квартиры, задержали в Харькове

Патрульные задержали трех человек, которые, вероятно, обворовывали брошенные квартиры

Мародеров, обворовывавших квартиры, задержали в Харькове

Как сообщили в Патрульной полиции, задержаие произошло днем 28 марта, передат РЕДПОСТ.

Патрульные заметили трех подозрительных мужчин, которые при воже людей в форме изменили направление движения. Полицейские приостановили их для проверки.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчин радиостанции, значительное количество наличных денег, ценные украшения и ценные вещи. Происхождение этого имущества лица не смогли объяснить.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  кража, мародеры, харьков
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