29.03.2022 11:09 Рита Парфенова

Мародеров, обворовывавших квартиры, задержали в Харькове

Патрульные задержали трех человек, которые, вероятно, обворовывали брошенные квартиры

Как сообщили в Патрульной полиции, задержаие произошло днем 28 марта, передат РЕДПОСТ.



Патрульные заметили трех подозрительных мужчин, которые при воже людей в форме изменили направление движения. Полицейские приостановили их для проверки.



Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчин радиостанции, значительное количество наличных денег, ценные украшения и ценные вещи. Происхождение этого имущества лица не смогли объяснить.



На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.