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29.03.2022  11:43   Рита Парфенова

За сутки 28 марта Харьков пережил около 50 обстрелов

ОТ вражеских снарядов пострадали района города и области, которые рашисты обстреливают с первых дней войны.


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Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, за минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, «Новые Дома», поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, «Горизонт», Кулиничи, Чугуев, Дергачи.

Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа «Град».

По городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, к сожалению, один человек погиб, есть пострадавшие. Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством

Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.

 

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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