За сутки 28 марта Харьков пережил около 50 обстрелов

ОТ вражеских снарядов пострадали района города и области, которые рашисты обстреливают с первых дней войны.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, за минувшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, «Новые Дома», поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, «Горизонт», Кулиничи, Чугуев, Дергачи.
Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из РСЗО типа «Град».
По городу Люботин враг выпустил две крылатые ракеты, к сожалению, один человек погиб, есть пострадавшие. Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством
Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.
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