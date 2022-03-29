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29.03.2022  11:56   Рита Парфенова

ВСУ вытесняют врага с Харьковшины, – Синегубов

Вооруженные Силы Украины держат позиции.

ВСУ ведут операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, на сегодняшний день ведутся операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений. Критической точкой остается Изюм, там ведутся ожесточенные бои.

Кроме тгоо, за сутки в Харьковском районе ВСУ захватили большое количество российской техники, в том числе средства радиоэлектронной борьбы. Теперь это все послужит нашим Вооруженным Силам. Также украинские военные ликвидировали еще один российский самолет и беспилотник.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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