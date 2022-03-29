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29.03.2022  12:20   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 676 человек. Выздоровело 271 301 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 28 388 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 28 человек (в том числе 22 из Харькова). 13 человек заболели в Лозовском районе, 3 – в Красноградском районе, 2 – в Чугуевском, 1 – в Богодуховском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 29 марта 2022 года

 

Тэги:  коронавирус, харьков
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