Игорь Терехов: Сегодня механизм работы Харькова запущен

Во время войны в Харькове удалось наладить механизм работы города, чтобы обеспечить горожан необходимыми продуктами, лекарствами и коммунальными услугами.
Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, оккупанты обстреливают мирных жителей, уничтожают жилые массивы, разрушают инфраструктуру. При этом для обеспечения горожан водой, теплом и электроэнергией коммунальные службы работают в полном объеме.
Игорь Терехов отметил, что сначала было тяжело, но сегодня механизм работы города запущен - в Харькове можно купить продукты, медикаменты и даже постричься. Мэр сообщил, что новые турецкие автобусы «Karsan», которые закупили и планировали собирать в Харькове, сейчас развозят людям продукты.
Городской голова подчеркнул, что основное - это сохранить жизнь людей, и попросил оставшихся в Харькове горожан спускаться в укрытие, особенно ночью.
«Россия рассчитывала пройти парадным маршем и сразу занять Харьков, но мужественная украинская армия и бойцы Территориальной обороны дают отпор вражеским войскам», – подчеркнул Игорь Терехов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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