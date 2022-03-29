29.03.2022 12:48 Рита Парфенова

Игорь Терехов: Сегодня механизм работы Харькова запущен

Во время войны в Харькове удалось наладить механизм работы города, чтобы обеспечить горожан необходимыми продуктами, лекарствами и коммунальными услугами.



Фото из открытых источников

Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.



По его словам, оккупанты обстреливают мирных жителей, уничтожают жилые массивы, разрушают инфраструктуру. При этом для обеспечения горожан водой, теплом и электроэнергией коммунальные службы работают в полном объеме.



Игорь Терехов отметил, что сначала было тяжело, но сегодня механизм работы города запущен - в Харькове можно купить продукты, медикаменты и даже постричься. Мэр сообщил, что новые турецкие автобусы «Karsan», которые закупили и планировали собирать в Харькове, сейчас развозят людям продукты.



Городской голова подчеркнул, что основное - это сохранить жизнь людей, и попросил оставшихся в Харькове горожан спускаться в укрытие, особенно ночью.



«Россия рассчитывала пройти парадным маршем и сразу занять Харьков, но мужественная украинская армия и бойцы Территориальной обороны дают отпор вражеским войскам», – подчеркнул Игорь Терехов.