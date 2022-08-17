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17.08.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

Харківські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України з армспорту

Змагання проходило в місті Львів.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що харківські спортсмени вибороли 19 медалей на чемпіонаті України з армспорту, який проходив 12-15 серпня в місті Львів. У змаганнях взяли участь близько 300 спортсменів із 18 регіонів країни. 27 з них, які представляли Харківщину, завоювали 19 медалей: 5 золотих, 10 срібних та 4 бронзових.
 
Найбільше нагород на рахунку Олександра Телятника, який виступав у ваговій категорії до 80 кг. Він отримав три «золота» у змаганнях серед молоді, а також золоту та срібну медалі у змаганнях серед дорослих.
 
Тренер чемпіонів - заслужений майстер спорту України з армспорту Дмитро Безкоровайний.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  спорт, харьков
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