Рівень радіації у Харкові на 17 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 16 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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