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17.08.2022  13:22   Віталій Хінєвіч

Як проходитиме новий навчальний рік в Україні

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час селекторної наради щодо готовності закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану розповів про структуру освітнього процесу у ЗЗСО.
 
«Відповідно до постанови КМУ «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня у День знань і триватиме до 30 червня 2023 року», – сказав Сергій Шкарлет. 
 
За словами Міністра, 2022/2023 навчальний рік може тривати більше або менше 175 днів. Відповідні зміни внесено до законодавства. 
 
Також заклад освіти визначатиме тривалість та структуру навчального року. Тривалість навчального тижня (п’ять чи шість днів), дня, занять і відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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