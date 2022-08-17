17.08.2022 12:50 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 17 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 17 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 легкових авто;

«Угринів» - 80 легкових авто, 3 автобуси;

«Рава-Руська» - 15 легкових авто, 2 автобуси;

«Краківець» - 30 легкових авто;

«Шегині» - 20 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 20 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 2 автобуси;

«Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто.

За добу 16 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч осіб та більше 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули майже 41 тисяча осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували понад 38 тисяч осіб, майже 35 тисяч з них – громадяни України.