Ситуація з виїздом із України 17 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 17 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 16 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч осіб та більше 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули майже 41 тисяча осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували понад 38 тисяч осіб, майже 35 тисяч з них – громадяни України.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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