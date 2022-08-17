Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 935 осіб. Одужало 300 574 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 277 осіб.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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