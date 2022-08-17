17.08.2022 10:43 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 10 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 935 осіб. Одужало 300 574 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 277 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 7 осіб (з них 5 - мешканці міста Харкова). Дві людини захворіли у Лозівському районі, одна - у Чугуєвському.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 серпня.