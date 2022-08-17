Як виглядає селище Питомник після ворожих обстрілів (фото)

Фотосвідчення деяких руйнувань цивільних об’єктів у селищі Питомник Русько-Лозівського старостинського округу.
Зараз селище фактично не придатне для життя, повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
На сьогоднішній день Питомник знаходиться на лінії фронту. Російські окупанти щодня обстрілюють його з важкої артилерії, бронетехніки, мінометів, періодично здійснюють авіанальоти.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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