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17.08.2022  10:16   Рита Парфенова

Як виглядає селище Питомник після ворожих обстрілів (фото)

Фотосвідчення деяких руйнувань цивільних об’єктів у селищі Питомник Русько-Лозівського старостинського округу.

Новини Харкова: Фотосвідчення руйнувань у селищі Питомник

Зараз селище фактично не придатне для життя, повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

На сьогоднішній день Питомник знаходиться на лінії фронту. Російські окупанти щодня обстрілюють його з важкої артилерії, бронетехніки, мінометів, періодично здійснюють авіанальоти.

Новини Харкова: Фотосвідчення руйнувань у селищі Питомник

Новини Харкова: Фотосвідчення руйнувань у селищі Питомник

Новини Харкова: Фотосвідчення руйнувань у селищі Питомник

Новини Харкова: Фотосвідчення руйнувань у селищі Питомник

Новини Харкова: Фотосвідчення руйнувань у селищі Питомник

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Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  обстрел, харьков, дергачи, питомник, агрессия россии
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