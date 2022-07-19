Як виглядають Дергачі після ворожого обстрілу (фото)

Фотосвідоцтва руйнувань міста на Харківщині надані Дергачівською міською радою.
Внаслідок щоденних обстрілів місто Дергачі та населені пункти цього району області зазнають все нових і нових руйнувань, передає РЕДПОСТ.
У телеграм-каналі Дергачівської міськради опубліковано фотосвідчення руйнувань деяких приватних будинків у місті Дергачі внаслідок нещодавніх російських обстрілів.
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