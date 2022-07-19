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19.07.2022  11:21   Рита Парфенова

Як виглядають Дергачі після ворожого обстрілу (фото)

Фотосвідоцтва руйнувань міста на Харківщині надані Дергачівською міською радою.

Новини Харкова: як виглядають Дергачі після обстрілів

Внаслідок щоденних обстрілів місто Дергачі та населені пункти цього району області зазнають все нових і нових руйнувань, передає РЕДПОСТ.

У телеграм-каналі Дергачівської міськради опубліковано фотосвідчення руйнувань деяких приватних будинків у місті Дергачі внаслідок нещодавніх російських обстрілів.

Новини Харкова: як виглядають Дергачі після обстрілів

Новини Харкова: як виглядають Дергачі після обстрілів

Новини Харкова: як виглядають Дергачі після обстрілів

Новини Харкова: як виглядають Дергачі після обстрілів

Новини Харкова: як виглядають Дергачі після обстрілів

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Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  обстрел, дергачи, харьков, агрессия россии
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