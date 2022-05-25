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25.05.2022  09:54   Рита Парфенова

Как выглядит село Безруки под Харьковом после вражеских обстрелов (фото)

Фотосвидетельства разрушений в селе Безруки предоставлены Дергачевским городским советом.

фото села Безруки после вражеских обстрелов

Враг продолжает бомбардировать деоккупированные населенные пункты Дергачевщины, передает РЕДПОСТ.

В результате ежедневных обстрелов поселки Питомник и Новое полностью разрушены оккупантами, в Прудянке, Слатино и Русской Лозовой почти не осталось неповрежденных домов, в Дергачах и Безруках есть значительные разрушения гражданских объектов.

фото села Безруки после вражеских обстрелов

23 мая в Безруках в результате артиллерийских обстрелов поврежден монумент памяти погибших во Второй мировой войне.

фото села Безруки после вражеских обстрелов

Также на фото: подбитый российский «Тигр», разрушенные частные дома, поврежденная электросеть.

фото села Безруки после вражеских обстрелов

фото села Безруки после вражеских обстрелов

фото села Безруки после вражеских обстрелов

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Источник:   Дергачевский горсовет
 Тэги:  агрессия россии, ообстрел, безруки, фото, харьков
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