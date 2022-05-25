Как выглядит село Безруки под Харьковом после вражеских обстрелов (фото)

Фотосвидетельства разрушений в селе Безруки предоставлены Дергачевским городским советом.
Враг продолжает бомбардировать деоккупированные населенные пункты Дергачевщины, передает РЕДПОСТ.
В результате ежедневных обстрелов поселки Питомник и Новое полностью разрушены оккупантами, в Прудянке, Слатино и Русской Лозовой почти не осталось неповрежденных домов, в Дергачах и Безруках есть значительные разрушения гражданских объектов.
23 мая в Безруках в результате артиллерийских обстрелов поврежден монумент памяти погибших во Второй мировой войне.
Также на фото: подбитый российский «Тигр», разрушенные частные дома, поврежденная электросеть.
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