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22.05.2022  11:33   Рита Парфенова

Как выглядит поселок Питомник после ухода оккупантов (фото)

В поселке, который до настоящего времени пребывает под обстрелом оккупантов, не осталось ни одного целого дома

фото поселка Питомник Харьковской области после ухода оккупантов

Фотосвидетельства разрушений в поселке Питомник Русско-Лозовского старостинского округа представил Дергачевский горсовет, передает РЕДПОСТ

Поселок недавно освобожден ВСУ от оккупации российских захватчиков, но находится на линии фронта, и там не осталось ни одного уцелевшего дома.

На фото, представленных горсоветом, показан разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, уничтоженная российская техника, брошенные оккупантами снаряды и средства провианта.

фото поселка Питомник Харьковской области после ухода оккупантов

фото поселка Питомник Харьковской области после ухода оккупантов

фото поселка Питомник Харьковской области после ухода оккупантов\фото поселка Питомник Харьковской области после ухода оккупантов

фото поселка Питомник Харьковской области после ухода оккупантов

фото поселка Питомник Харьковской области после ухода оккупантов

фото поселка Питомник Харьковской области после ухода оккупантов

Напомним, вследствие российских обстрелов в Дергачевском районе в селе Слатино уничтожена инфраструктура. В частности повреждено здание Слатинской медицинской амбулатории и Слатинского лицея.

Источник:   Дергачевский городской совет
 Тэги:  агрессия россии, питомник, харьков
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