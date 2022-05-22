22.05.2022 11:33 Рита Парфенова

Как выглядит поселок Питомник после ухода оккупантов (фото)

В поселке, который до настоящего времени пребывает под обстрелом оккупантов, не осталось ни одного целого дома

Фотосвидетельства разрушений в поселке Питомник Русско-Лозовского старостинского округа представил Дергачевский горсовет, передает РЕДПОСТ



Поселок недавно освобожден ВСУ от оккупации российских захватчиков, но находится на линии фронта, и там не осталось ни одного уцелевшего дома.



На фото, представленных горсоветом, показан разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, уничтоженная российская техника, брошенные оккупантами снаряды и средства провианта.

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Напомним, вследствие российских обстрелов в Дергачевском районе в селе Слатино уничтожена инфраструктура. В частности повреждено здание Слатинской медицинской амбулатории и Слатинского лицея.