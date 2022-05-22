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22.05.2022  11:00   Виталий Хиневич

Люблин поможет Харькову в послевоенном восстановлении города

Харьковский городской голова Игорь Терехов и Президент Люблина Кшиштоф Жук 21 мая, подписали Договор о партнерстве и сотрудничестве.


Люблин поможет Харькову в послевоенном восстановлении города
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что документ предусматривает развитие партнерских отношений в различных направлениях. В первую очередь в послевоенной реконструкции города, и Харьков ожидает не только материальная поддержка из Польши, но и профессиональная.
 
Договор также предполагает обмен лучшими практиками в области эффективного управления и развития гражданского общества, поддержание контактов между учреждениями культуры, образования, творчества и спорта, поощрение развития предпринимательства и экономического сотрудничества.
 
Харьковский городской голова Игорь Терехов поблагодарил Люблин за всестороннюю поддержку, оказанное внимание беженцам и гуманитарную помощь тем, кто остается в Харькове. Он подчеркнул, что развитие международных отношений остается одним из приоритетных направлений деятельности городской власти.
 
Игорь Терехов отметил, что в городе разрушено много объектов инфраструктуры, жилых домов, и благодаря Польше и другим партнерам Харьков сможет привлечь лучший опыт для восстановления и развития. 
 
«Мы подписали это соглашение в День Европы. Для украинцев этот день символизирует выбор в пользу демократии, свободы и достоинства. Уверен, что мы реализуем много проектов для жителей Харькова и Люблина», - подчеркнул Игорь Терехов. 
 
Отметим, в документе говорится, что город Харьков и город Люблин подписали соглашение, решительно осуждая агрессию Российской Федерации против Украины – соседа и партнера Польши в строительстве будущего Европы; требуя, чтобы виновных в военных преступлениях, совершенных российской армией против мирного населения, судили и наказали; обращаясь к международному сообществу с просьбой поддержать Украину в боевых действиях и в работе по послевоенному восстановлению страны; поддерживая кандидатуру Украины на членство в Европейском Союзе.
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  люблин, соглашение, игорь терехов, харьков
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