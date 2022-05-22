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22.05.2022  10:33   Виталий Хиневич

В Харьковской области полицейские выявили водителей правонарушителей

В течение суток полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на 1321 обращение граждан.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в течение суток в отделения полиции был доставлен 14 человек для проверки причастности к диверсионной деятельности.
 
Во время несения службы в пгт Малая Даниловка полицейские остановили автомобиль Рено. В процессе осмотра автомобиля служебная собака по кличке «Мелисия» указала на наличие в авто наркотиков. Полицейские изъяли металлические банки, в которых находились свертки с веществом, похожим на наркотическое.
 
Во время патрулирования города Первомайский работники сектора реагирования патрульной полиции заметили скутер Хонда, водитель которого создавал опасную аварийную ситуацию на дороге.
Полицейские остановили скутер и выяснили, что его водитель находится в состоянии опьянения. 
 
В целом за прошедшие сутки за нарушение правил дорожного движения составлено 20 админпротоколов, в том числе 4 - в отношении водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
 
Напомним, семейная пара организовала наркобизнес в Харьковской области.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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