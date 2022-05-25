25.05.2022 11:07 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



labcenter.kh.ua

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 333 человек. Выздоровело 289 470 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 813 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (в том числе у 8 жителей города Харькова). Четыре человека заболели в Богодуховском районе области, по одному - в Красноградском и Чугуевском районах.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 мая