    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 мая
25.05.2022  11:07   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


labcenter.kh.ua

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 333 человек. Выздоровело 289 470 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 813 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (в том числе у 8 жителей города Харькова). Четыре человека заболели в Богодуховском районе области, по одному - в Красноградском и Чугуевском районах.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 мая

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 мая 23.05 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 мая 22.05 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 22 мая
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 