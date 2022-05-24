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24.05.2022  10:23   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 24 мая 2022 года

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 9 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 3190 человек. Выздоровело 289 308 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 962 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 9 человек (в том числе у 8 жителей города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 мая.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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