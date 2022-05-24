24.05.2022 10:23 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 9 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 3190 человек. Выздоровело 289 308 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 962 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 9 человек (в том числе у 8 жителей города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 мая.