    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 мая
23.05.2022  10:53   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.


labcenter.kh.ua

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 310 человек. Выздоровело 289 093 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 168 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (в том числе у 2 жителей города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе области, по одному - в Лозовском и Чугуевском районах..

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 мая.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 22 мая 21.05 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 мая 20.05 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 мая
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 