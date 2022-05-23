23.05.2022 10:53 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.



labcenter.kh.ua

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 8 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 310 человек. Выздоровело 289 093 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 168 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (в том числе у 2 жителей города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе области, по одному - в Лозовском и Чугуевском районах..



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 мая.