23.05.2022 10:15 Рита Парфенова

На самом высоком флагштоке Украины в Харькове проверили флаг

Харьковские коммунальщики проверили целостность флагштока и полотнища и подняли флаг на прежнее место.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Специалисты СКП "Харьковзеленстрой" провели запланированную ревизию флагштока и полотнища Государственного флага Украины.



Как отмечают на предприятии, государственный символ Украины находится в сохранности и безопасности.

Напомним, флагшток в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.