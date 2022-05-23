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23.05.2022  10:15   Рита Парфенова

На самом высоком флагштоке Украины в Харькове проверили флаг

Харьковские коммунальщики проверили целостность флагштока и полотнища и подняли флаг на прежнее место.

Флаг Украины в Харькове

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Специалисты СКП "Харьковзеленстрой" провели запланированную ревизию флагштока и полотнища Государственного флага Украины.
 
Как отмечают на предприятии, государственный символ Украины находится в сохранности и безопасности.

Напомним, флагшток в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.
Источник:   ХГС
 Тэги:  флаг, флагшток, украина, харьков
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