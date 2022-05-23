Нетрезвый харьковчанин украл продукты в магазине

Мужчина набрал продуктов в супермаркете и попытался уйти, не оплатив товар
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Кража произошла около трех часов дня 22 мая в одном из сумермаркетов в Шевченковском районе Харькова.
51-летний мужина в нетрезвом состоянии зашел в магазин, набрал продуктов и попытался скрыться, не оплатив товар. Когда воришка прошел мимо кассовой зоны, его остановили охранники магазина.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, его поставлено в известность о подозрении по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 15 мая 2022 на улице Одесской в Харькове неизвестный разбил стекло в киоске и украл сигареты.
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