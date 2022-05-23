23.05.2022 09:53 Рита Парфенова

Нетрезвый харьковчанин украл продукты в магазине

Мужчина набрал продуктов в супермаркете и попытался уйти, не оплатив товар

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Кража произошла около трех часов дня 22 мая в одном из сумермаркетов в Шевченковском районе Харькова.

51-летний мужина в нетрезвом состоянии зашел в магазин, набрал продуктов и попытался скрыться, не оплатив товар. Когда воришка прошел мимо кассовой зоны, его остановили охранники магазина.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, его поставлено в известность о подозрении по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 15 мая 2022 на улице Одесской в Харькове неизвестный разбил стекло в киоске и украл сигареты.