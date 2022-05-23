На Северной Салтовке будут строить новый микрорайон, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов показал заместителю главы Офиса Президента Кириллу Тимошенко разрушение школ и жилых домов города.
Видео их поездки опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета, передает РЕДПОСТ.
Глава Харкова и замглавы ОП побывали на Северной Салтовке. Игорь Терехов отметил, что восстановить дома на Северной Салтовке невозможно, там будут строить новый микрорайон.
«Это кажется так, что оно стоит. А смотрите: туда попало, туда попало. Конструктива нет», - сказал Терехов.
По словам городского головы, принято решение начать строительство нового жилья на свободной земле неподалеку.
«Какая идея: есть земля, мы там можем начинать строить и параллельно сносить, чтобы люди быстрее получали квартиры, - сказал мэр, отметив, что для этого нужно государственное финансирование. - У нас богатый город, но все за свой счет сделать невозможно».
Замглавы Офиса Президента Украины пообещал финансовую и другую помощь со стороны государства по восстановлению Харькова.
«В ближайшее время нам необходимо понимание ситуации и будем начинать подготовительные работы. Наша главная задача - восстановить максимальное количество жилья к отопительному сезону и запустить школы к 1 сентября. Мы поможем», - сказал Кирилл Тимошенко.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: