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23.05.2022  09:15   Рита Парфенова

На Северной Салтовке будут строить новый микрорайон, - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов показал заместителю главы Офиса Президента Кириллу Тимошенко разрушение школ и жилых домов города.


city.kharkov.ua

Видео их поездки опубликовала пресс-служба Харьковского горсовета, передает РЕДПОСТ.

Глава Харкова и замглавы ОП побывали на Северной Салтовке. Игорь Терехов отметил, что восстановить дома на Северной Салтовке невозможно, там будут строить новый микрорайон.

«Это кажется так, что оно стоит. А смотрите: туда попало, туда попало. Конструктива нет», - сказал Терехов.

По словам городского головы, принято решение начать строительство нового жилья на свободной земле неподалеку.

«Какая идея: есть земля, мы там можем начинать строить и параллельно сносить, чтобы люди быстрее получали квартиры, - сказал мэр, отметив, что для этого нужно государственное финансирование. - У нас богатый город, но все за свой счет сделать невозможно».

Замглавы Офиса Президента Украины пообещал финансовую и другую помощь со стороны государства по восстановлению Харькова.

«В ближайшее время нам необходимо понимание ситуации и будем начинать подготовительные работы. Наша главная задача - восстановить максимальное количество жилья к отопительному сезону и запустить школы к 1 сентября. Мы поможем», - сказал Кирилл Тимошенко.

Тэги:  игорь терехов, харьков, агрессия россии, северная салтовка
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