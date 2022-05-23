23.05.2022 08:34 Рита Парфенова

Харьков на утро 23 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

В результате обстрела Харькова и области российскими оккупантами в течение суток произошло два пожара.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 23 мая.

В первой половине дня 22 мая был обстрелян Киевский район Харькова.

В 12:40 обломок вражеского снаряда попал в частный дом, в результате загорелись домашние вещи. Спасатели 22-й ДРПЧ оперативно ликвидировали данное возгорание на площади около 1,5 кв.м., не упустив его распространения.

Также пострадал православный храм, ГСЧСники выезжали для проведения работ по демонтажу оконных рам и стекла.

Уже ночью, в 1:55, 23 мая произошел обстрел одного из населенных пунктов Чугуевского района. Там занялись сразу 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, магазин и кафе на общей площади около 400 кв.м. Этот пожар спасатели 50-й ДРПЧ тушили три часа, и смогли полностью одолеть возгорание в 4:50.

Всего за сутки с 22 по 23 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов, из которых:

10 - на ликвидацию пожаров (2 вызванных обстрелами и 8 по другим причинам)

1 - для проведения аварийно-спасательных работ,

6 – для оказания помощи населению и сотрудникам полиции,

2 – другие выезды.

Аварийно-спасательные работы проводились в разрушенном здании Салтовского района города Харькова.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 22 мая.