Харьков на утро 23 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

В результате обстрела Харькова и области российскими оккупантами в течение суток произошло два пожара.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 23 мая.
В первой половине дня 22 мая был обстрелян Киевский район Харькова.
В 12:40 обломок вражеского снаряда попал в частный дом, в результате загорелись домашние вещи. Спасатели 22-й ДРПЧ оперативно ликвидировали данное возгорание на площади около 1,5 кв.м., не упустив его распространения.
Также пострадал православный храм, ГСЧСники выезжали для проведения работ по демонтажу оконных рам и стекла.
Уже ночью, в 1:55, 23 мая произошел обстрел одного из населенных пунктов Чугуевского района. Там занялись сразу 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, магазин и кафе на общей площади около 400 кв.м. Этот пожар спасатели 50-й ДРПЧ тушили три часа, и смогли полностью одолеть возгорание в 4:50.
Всего за сутки с 22 по 23 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов, из которых:
10 - на ликвидацию пожаров (2 вызванных обстрелами и 8 по другим причинам)
1 - для проведения аварийно-спасательных работ,
6 – для оказания помощи населению и сотрудникам полиции,
2 – другие выезды.
Аварийно-спасательные работы проводились в разрушенном здании Салтовского района города Харькова.
Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 22 мая.
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